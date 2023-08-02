Шаповалов Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
03.02.1913
Рождение ребёнка
31.10.1913
Сын: Шаповалов Василий Григориев
Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина
Рождение ребёнка
05.03.1915
Сын: Шаповалов Василий Григориев
Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина
Рождение ребёнка
12.11.1923
Сын: Шаповалов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина
Рождение ребёнка
24.01.1924
Дочь: (Шаповалов) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина
Рождение ребёнка
20.01.1926
Сын: Шаповалов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина
Смерть
Неизвестно