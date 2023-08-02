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Шаповалов Григорий Павлович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шаповалов Павел Андреевич

Мать: Шаповалова (Пелешко) Варвара Федоровна

Бракосочетание
03.02.1913

Жена: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Шаповалов Василий Григориев

Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Рождение ребёнка
05.03.1915

Сын: Шаповалов Василий Григориев

Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Рождение ребёнка
12.11.1923

Сын: Шаповалов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Рождение ребёнка
24.01.1924

Дочь: (Шаповалов) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Рождение ребёнка
20.01.1926

Сын: Шаповалов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Смерть
Неизвестно

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