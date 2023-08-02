(Пелешко) Аккулина Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения19.07.1895
Дата смерти06.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулешов Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулешов Иван Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
20.07.1895
Рождение ребёнка
24.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулешов Иван Корнеевич
Смерть
06.02.1976
Похороны
Неизвестно