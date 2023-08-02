(Пелешко) Аккулина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пелешко) Аккулина Лукьяновна

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

19.07.1895

Дата смерти

06.02.1976

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1895

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулешов Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кулешов Иван Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Иван Корнеевич

Крещение
20.07.1895
Рождение ребёнка
24.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулешов Иван Корнеевич

Смерть
06.02.1976
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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