Кулешов Иван Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна
Смерть
23.04.1975