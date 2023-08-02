Кулешов Иван Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Иван Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Михаил Иванович

Мать ребёнка: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна

Рождение ребёнка
24.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна

Смерть
23.04.1975

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