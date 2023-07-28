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Пелешко Петр Лукьянович

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко Наталья Павловна

Военная служба
10.11.1943
Призван Осипнковским РВК Днепропетровской обл. УССР ,, 12 ВА , в/ч 297 ЯИАД, лейтенант -инструктор по учету парт.документов
Осужден ВТ к 10 годам лишения свободы ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1637
Смерть
Неизвестно