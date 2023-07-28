Пелешко Петр Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Пелешко Лукьян Иванович
Мать: Пелешко Наталья Павловна
Военная служба
10.11.1943
Призван Осипнковским РВК Днепропетровской обл. УССР ,, 12 ВА , в/ч 297 ЯИАД, лейтенант -инструктор по учету парт.документов
Осужден ВТ к 10 годам лишения свободы ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1637
Смерть
Неизвестно