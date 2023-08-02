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Пелешко Иван Лукьянович

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

29.06.1902

Дата смерти

15.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна

Крещение
29.06.1902
Рождение ребёнка
1928

Сын: Пелешко Иван Иванович

Мать ребёнка: (Ситникова) Александра Филипповна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пелешко Александр Иванович

Мать ребёнка: (Ситникова) Александра Филипповна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Пелешко Василий Иванович

Мать ребёнка: (Ситникова) Александра Филипповна

Рождение ребёнка
09.05.1941

Сын: Пелешко Николай Иванович

Мать ребёнка: (Ситникова) Александра Филипповна

Смерть
15.10.1984
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
1993

Жена: (Ситникова) Александра Филипповна

Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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