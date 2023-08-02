Пелешко Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения29.06.1902
Дата смерти15.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902
Крещение
29.06.1902
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: (Ситникова) Александра Филипповна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пелешко Александр Иванович
Мать ребёнка: (Ситникова) Александра Филипповна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: (Ситникова) Александра Филипповна
Рождение ребёнка
09.05.1941
Мать ребёнка: (Ситникова) Александра Филипповна
Смерть
15.10.1984
Бракосочетание
1993
Похороны
Неизвестно