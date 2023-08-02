(Ситникова) Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти04.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Пелешко Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пелешко Александр Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Пелешко Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
09.05.1941
Отец ребёнка: Пелешко Иван Лукьянович
Смерть
04.08.1992
Бракосочетание
1993
Похороны
Неизвестно