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(Ситникова) Александра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

04.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пелешко Иван Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пелешко Александр Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Пелешко Василий Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
09.05.1941

Сын: Пелешко Николай Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Лукьянович

Смерть
04.08.1992
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
1993

Муж: Пелешко Иван Лукьянович

Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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