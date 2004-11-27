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Пелешко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1941

Дата смерти

27.11.2004

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941

Отец: Пелешко Иван Лукьянович

Мать: (Ситникова) Александра Филипповна

Бракосочетание
22.05.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
31.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
27.11.2004
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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