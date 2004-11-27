Пелешко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1941
Дата смерти27.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941
Бракосочетание
22.05.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2004
Похороны
Неизвестно