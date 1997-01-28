Пелешко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти28.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Рождение ребёнка
04.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара
Смерть
28.01.1997
Похороны
Неизвестно