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Пелешко Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

28.01.1997

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Пелешко Иван Лукьянович

Мать: (Ситникова) Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Рождение ребёнка
04.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
28.01.1997
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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