Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелешко Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелешко Александр Иванович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
?.09.1994

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