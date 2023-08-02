Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелешко Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелешко Александр Иванович
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
?.09.1994