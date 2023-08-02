Пелешко Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: Лисенко (Пелешко) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1859
Дочь: Сень (Пелешко) София Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1861
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1876
Дочь: (Пелешко) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Смерть
Неизвестно