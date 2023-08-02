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Пелешко Евдокия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: Лисенко (Пелешко) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1859

Дочь: Сень (Пелешко) София Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1861

Сын: Пелешко Онуфрий Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Пелешко Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Пелешко Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1876

Дочь: (Пелешко) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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