Пелешко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти23.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: Лисенко (Пелешко) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1859
Дочь: Сень (Пелешко) София Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1861
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1876
Дочь: (Пелешко) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Смерть
23.02.1908