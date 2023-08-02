Пелешко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Иван Иванович

Пелешко Иван Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1813

Дата смерти

23.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Пелешко Иван Иванович

Мать: Пелешко (Пидварко) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: Лисенко (Пелешко) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1859

Дочь: Сень (Пелешко) София Ивановна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1861

Сын: Пелешко Онуфрий Иванович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Пелешко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Пелешко Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1876

Дочь: (Пелешко) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Смерть
23.02.1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.