Пелешко (Пидварко) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти09.02.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1839
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: (Пелешко) Евгения Иоаннова
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1859
Дочь: (Пелешко) Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович
Смерть
09.02.1876