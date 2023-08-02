Пелешко (Пидварко) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко (Пидварко) Мария Кирилловна

Пелешко (Пидварко) Мария Кирилловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

09.02.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пелешко Иван Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пелешко Федор Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Пелешко Семен Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1839

Сын: Пелешко Даниил Иоаннов

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Пелешко Петр Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: (Пелешко) Евгения Иоаннова

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1859

Дочь: (Пелешко) Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Пелешко Иван Иванович

Смерть
09.02.1876

Мы используем куки для улучшения работы сайта.