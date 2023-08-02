Пелешко Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти29.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Жена: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: (Пелешко) Евфимия Федоровна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: Шкода (Пелешко) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: (Пелешко) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Сын: Пелешко Евтихий Федорович
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: Шаповалова (Пелешко) Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: (Пелешко) Устиния Феодорова
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна