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Пелешко Федор Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1825

Дата смерти

29.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пелешко Иван Иванович

Мать: Пелешко (Пидварко) Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1855

Дочь: (Пелешко) Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шкода (Пелешко) Марина Федоровна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Пелешко) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1865

Сын: Пелешко Евтихий Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Шаповалова (Пелешко) Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Пелешко Петр Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пелешко Федор Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1875

Дочь: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1876

Сын: Пелешко Иван Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1878

Сын: Пелешко Лукиан Феодоров

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1880

Сын: Пелешко Мина Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1883

Сын: Пелешко Андрей Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: (Пелешко) Устиния Феодорова

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Пелешко Тихон Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Смерть
29.07.1915

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