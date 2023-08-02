Шкода (Пелешко) Марина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Пелешко Федор Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
28.01.1875
Рождение ребёнка
05.02.1876
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
20.01.1888
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
23.06.1890
Дочь: (Шкода) Агрипина Максимова
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
01.06.1892
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
12.02.1894
Дочь: (Шкода) Мария Максимова
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: (Шкода) Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
23.04.1899
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
12.06.1901
Дочь: (Шкода) Елена Максимова
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
18.02.1903
Дочь: (Шкода) Марина Максимова
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Смерть
Неизвестно