Шкода (Пелешко) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода (Пелешко) Марина Федоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Пелешко Федор Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
28.01.1875

Муж: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
05.02.1876

Сын: Шкода Лукьян Максимович

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Шкода Евфимий Максимов

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
23.06.1890

Дочь: (Шкода) Агрипина Максимова

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
01.06.1892

Сын: Шкода Никифор Максимов

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
12.02.1894

Дочь: (Шкода) Мария Максимова

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: (Шкода) Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
23.04.1899

Сын: Шкода Георгий Максимов

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
12.06.1901

Дочь: (Шкода) Елена Максимова

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
18.02.1903

Дочь: (Шкода) Марина Максимова

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Смерть
Неизвестно

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