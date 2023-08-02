Пелешко Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти08.02.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Пелешко) Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Дочь: Шкода (Пелешко) Марина Федоровна
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Дочь: (Пелешко) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Сын: Пелешко Евтихий Федорович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Дочь: Шаповалова (Пелешко) Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Дочь: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Дочь: (Пелешко) Устиния Феодорова
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович