Пелешко Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Евдокия Ивановна

Пелешко Евдокия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1842

Дата смерти

08.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1855

Дочь: (Пелешко) Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шкода (Пелешко) Марина Федоровна

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Пелешко) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1865

Сын: Пелешко Евтихий Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Шаповалова (Пелешко) Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Пелешко Петр Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пелешко Федор Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1875

Дочь: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1876

Сын: Пелешко Иван Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1878

Сын: Пелешко Лукиан Феодоров

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1880

Сын: Пелешко Мина Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1883

Сын: Пелешко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: (Пелешко) Устиния Феодорова

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Пелешко Тихон Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Иванович

Смерть
08.02.1922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.