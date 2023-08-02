Пелешко Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Пелешко Федор Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
15.10.1897
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.11.1900
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.10.1902
Дочь: (Пелешко) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.12.1903
Дочь: (Пелешко) Мария Петровна
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.03.1905
Дочь: (Пелешко) Анна Петровна
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.08.1909
Дочь: (Пелешко) Мария Петровна
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.05.1911
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.02.1913
Дочь: (Пелешко) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: (Пелешко) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Смерть
Неизвестно