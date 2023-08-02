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Пелешко Петр Федорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Пелешко Федор Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
15.10.1897

Жена: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Пелешко Василий Петрович

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.11.1900

Сын: Пелешко Андрей Петрович

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.10.1902

Дочь: (Пелешко) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.12.1903

Дочь: (Пелешко) Мария Петровна

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.03.1905

Дочь: (Пелешко) Анна Петровна

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.08.1909

Дочь: (Пелешко) Мария Петровна

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.1911

Сын: Пелешко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.02.1913

Дочь: (Пелешко) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: (Пелешко) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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