Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Гиря Дмитрий Корнеевич
Мать: Гиря Варвара Ивановна
Бракосочетание
15.10.1897
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Рождение ребёнка
24.11.1900
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1902
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Рождение ребёнка
19.12.1903
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Рождение ребёнка
16.03.1905
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1909
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Рождение ребёнка
24.05.1911
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1913
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович
Смерть
Неизвестно