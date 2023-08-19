Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гиря Дмитрий Корнеевич

Мать: Гиря Варвара Ивановна

Бракосочетание
15.10.1897

Муж: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Пелешко Василий Петрович

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
24.11.1900

Сын: Пелешко Андрей Петрович

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
25.10.1902

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
19.12.1903

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
16.03.1905

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
08.08.1909

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
24.05.1911

Сын: Пелешко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
15.02.1913

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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