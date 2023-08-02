Гиря Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гиря Пантелеймон Дмитриевич
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Гиря) Христина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гиря Климентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Гиря Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Гиря) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич
Смерть
Неизвестно