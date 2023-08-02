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Гиря Варвара Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пелешко (Гиря) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гиря Пантелеймон Дмитриевич

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гиря Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Гиря) Христина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гиря Климентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Гиря Моисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гиря Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гиря Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Гиря) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Гиря Дмитрий Корнеевич

Смерть
Неизвестно

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