Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

08.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1875

Отец: Пелешко Федор Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
30.10.1894

Муж: Яковенко Яков Никонович

Рождение ребёнка
27.04.1896

Дочь: (Яковенко) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Яковенко Яков Никонович

Рождение ребёнка
22.12.1898

Дочь: (Яковенко) Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Яковенко Яков Никонович

Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Яковенко Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Яковенко Яков Никонович

Смерть
Неизвестно

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