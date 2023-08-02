Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1875
Отец: Пелешко Федор Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
30.10.1894
Рождение ребёнка
27.04.1896
Дочь: (Яковенко) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Яковенко Яков Никонович
Рождение ребёнка
22.12.1898
Дочь: (Яковенко) Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Яковенко Яков Никонович
Рождение ребёнка
07.04.1904
Отец ребёнка: Яковенко Яков Никонович
Смерть
Неизвестно