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Яковенко Яков Никонович

Место рождения

Украина Запорожская обл. Токмакский р-н с. Очеретоватое

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1894

Жена: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
27.04.1896

Дочь: (Яковенко) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
22.12.1898

Дочь: (Яковенко) Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Яковенко Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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