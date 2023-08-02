Яковенко Яков Никонович
Место рожденияУкраина Запорожская обл. Токмакский р-н с. Очеретоватое
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1894
Рождение ребёнка
27.04.1896
Дочь: (Яковенко) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
22.12.1898
Дочь: (Яковенко) Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
07.04.1904
Мать ребёнка: Яковенко (Пелешко) Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно