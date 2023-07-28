Пелешко Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти23.04.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Пелешко Федор Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
11.02.1893
Рождение ребёнка
28.01.1894
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
12.03.1897
Сын: Пелешко Григорий Федорович
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
30.11.1900
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пелешко Василий Федорович
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
05.03.1909
Сын: Пелешко Константин Федорович
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна
Бракосочетание
16.08.1920
Смерть
23.04.1922