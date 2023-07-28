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Пелешко Федор Федорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1872

Дата смерти

23.04.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Пелешко Федор Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
11.02.1893

Жена: Пелешко Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
28.01.1894

Сын: Пелешко Федор Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
12.03.1897

Сын: Пелешко Григорий Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
30.11.1900

Сын: Пелешко Андрей Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пелешко Иван Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Пелешко Василий Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
05.03.1909

Сын: Пелешко Константин Федорович

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Даниловна

Бракосочетание
16.08.1920

Жена: Пелешко Анастасия Андреевна

Смерть
23.04.1922