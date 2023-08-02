Пелешко (Редька) Матрена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Редька) Матрена Даниловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1875

Дата смерти

28.03.1924

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Редька Даниил

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1893

Муж: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
28.01.1894

Сын: Пелешко Федор Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1897

Сын: Пелешко Григорий Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
30.11.1900

Сын: Пелешко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пелешко Иван Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Пелешко Василий Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
05.03.1909

Сын: Пелешко Константин Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Смерть
28.03.1924

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