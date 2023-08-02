Пелешко (Редька) Матрена Даниловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти28.03.1924
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Редька Даниил
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1893
Рождение ребёнка
28.01.1894
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1897
Сын: Пелешко Григорий Федорович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Рождение ребёнка
30.11.1900
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пелешко Василий Федорович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1909
Сын: Пелешко Константин Федорович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Смерть
28.03.1924