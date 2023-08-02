Пелешко Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения28.01.1894
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1922
Сын: Пелешко Григорий Федорович
Мать ребёнка: Телешко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1923
Дочь: (Пелешко) Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Телешко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1924
Мать ребёнка: Телешко Александра Ивановна
Военная служба
С 1943 по ?.02.1944
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-558
Смерть
?.02.1944