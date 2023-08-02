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Пелешко Федор Федорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

28.01.1894

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1894

Отец: Пелешко Федор Федорович

Мать: Пелешко (Редька) Матрена Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телешко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1922

Сын: Пелешко Григорий Федорович

Мать ребёнка: Телешко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1923

Дочь: (Пелешко) Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Телешко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1924

Сын: Пелешко Михаил Федорович

Мать ребёнка: Телешко Александра Ивановна

Военная служба
С 1943 по ?.02.1944
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-558
Смерть
?.02.1944

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