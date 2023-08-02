Телешко Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1922
Сын: Пелешко Григорий Федорович
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Рождение ребёнка
30.03.1923
Дочь: (Пелешко) Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Рождение ребёнка
25.02.1924
Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович
Смерть
Неизвестно