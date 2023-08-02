Телешко Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телешко Александра Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
01.03.1922

Сын: Пелешко Григорий Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
30.03.1923

Дочь: (Пелешко) Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Рождение ребёнка
25.02.1924

Сын: Пелешко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Пелешко Федор Федорович

Смерть
Неизвестно

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