Пелешко Евтихий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Евтихий Федорович

Пелешко Евтихий Федорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

23.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1865

Отец: Пелешко Федор Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: (Пелешко) Марина Евтихиева

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
05.05.1888

Дочь: (Пелешко) Ирина Евтихиева

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Пелешко) Матрена Евтихиевна

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.10.1890

Сын: Пелешко Илларион Евтихиевич

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
17.01.1894

Сын: Пелешко Антон Евтихиевич

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Пелешко Григорий Евтихиевич

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
27.10.1896

Дочь: (Пелешко) Параскева Евтихиевна

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
01.09.1900

Сын: Пелешко Семен Евтихиевич

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
16.09.1902

Сын: Пелешко Петр Евтихиевич

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: (Пелешко) Мария Евтихиевна

Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.