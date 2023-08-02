Пелешко Евтихий Федорович
Место рождения
Дата рождения23.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1865
Отец: Пелешко Федор Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: (Пелешко) Марина Евтихиева
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
05.05.1888
Дочь: (Пелешко) Ирина Евтихиева
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Пелешко) Матрена Евтихиевна
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
22.10.1890
Сын: Пелешко Илларион Евтихиевич
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
17.01.1894
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пелешко Григорий Евтихиевич
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
27.10.1896
Дочь: (Пелешко) Параскева Евтихиевна
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
01.09.1900
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
16.09.1902
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: (Пелешко) Мария Евтихиевна
Мать ребёнка: Пелешко Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно