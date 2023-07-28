Пелешко Антон Евтихиевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1894
Отец: Пелешко Евтихий Федорович
Мать: Пелешко Мария Семеновна
Бракосочетание
04.11.1912
Жена: Пелешко Матрена Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1913
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Петровна
Рождение ребёнка
14.06.1919
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Петровна
Рождение ребёнка
23.07.1926
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Пелешко Матрена Петровна
Смерть
Неизвестно