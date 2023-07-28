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Пелешко Антон Евтихиевич

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

17.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1894

Отец: Пелешко Евтихий Федорович

Мать: Пелешко Мария Семеновна

Бракосочетание
04.11.1912

Жена: Пелешко Матрена Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Пелешко Михаил Антонович

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1919

Сын: Пелешко Федор Антонович

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Петровна

Рождение ребёнка
23.07.1926

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Пелешко Матрена Петровна

Смерть
Неизвестно