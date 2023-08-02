Пелешко Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Мария Семеновна

Пелешко Мария Семеновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: (Пелешко) Марина Евтихиева

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
05.05.1888

Дочь: (Пелешко) Ирина Евтихиева

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Пелешко) Матрена Евтихиевна

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
22.10.1890

Сын: Пелешко Илларион Евтихиевич

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
17.01.1894

Сын: Пелешко Антон Евтихиевич

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Пелешко Григорий Евтихиевич

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
27.10.1896

Дочь: (Пелешко) Параскева Евтихиевна

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
01.09.1900

Сын: Пелешко Семен Евтихиевич

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
16.09.1902

Сын: Пелешко Петр Евтихиевич

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: (Пелешко) Мария Евтихиевна

Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.