Пелешко Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: (Пелешко) Марина Евтихиева
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
05.05.1888
Дочь: (Пелешко) Ирина Евтихиева
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Пелешко) Матрена Евтихиевна
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1890
Сын: Пелешко Илларион Евтихиевич
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
17.01.1894
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пелешко Григорий Евтихиевич
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
27.10.1896
Дочь: (Пелешко) Параскева Евтихиевна
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1900
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
16.09.1902
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: (Пелешко) Мария Евтихиевна
Отец ребёнка: Пелешко Евтихий Федорович
Смерть
Неизвестно