Пелешко (Бакута) Матрена Петровна
Место рождения
Дата рождения11.05.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1895
Бракосочетание
04.11.1912
Рождение ребёнка
16.11.1913
Отец ребёнка: Пелешко Антон Евтихиевич
Рождение ребёнка
14.06.1919
Отец ребёнка: Пелешко Антон Евтихиевич
Рождение ребёнка
23.07.1926
Дочь: (Пелешко) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Пелешко Антон Евтихиевич
Смерть
Неизвестно