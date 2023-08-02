Пелешко (Бакута) Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Бакута) Матрена Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

11.05.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1895

Отец: Бакута Петр Сидорович

Мать: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна

Бракосочетание
04.11.1912

Муж: Пелешко Антон Евтихиевич

Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Пелешко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Пелешко Антон Евтихиевич

Рождение ребёнка
14.06.1919

Сын: Пелешко Федор Антонович

Отец ребёнка: Пелешко Антон Евтихиевич

Рождение ребёнка
23.07.1926

Дочь: (Пелешко) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Пелешко Антон Евтихиевич

Смерть
Неизвестно

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