Бакута (Кошова) Вера Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакута (Кошова) Вера Герасимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1879

Муж: Бакута Петр Сидорович

Рождение ребёнка
24.11.1880

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Харитина Петрова

Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бакута Павел Петрович

Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович

Рождение ребёнка
11.05.1895

Дочь: Пелешко Матрена Петровна

Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович

Смерть
Неизвестно
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