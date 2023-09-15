Бакута (Кошова) Вера Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1879
Рождение ребёнка
24.11.1880
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Харитина Петрова
Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович
Рождение ребёнка
11.05.1895
Дочь: Пелешко Матрена Петровна
Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Бакута Петр Сидорович
Смерть
Неизвестно