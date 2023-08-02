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Бакута Петр Сидорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

25.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1856

Отец: Бакута Сидор Саввич

Мать: Евдокия Саввична

Бракосочетание
19.01.1879

Жена: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна

Рождение ребёнка
24.11.1880

Дочь: (Бакута) Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Бакута) Харитина Петрова

Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бакута Павел Петрович

Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна

Рождение ребёнка
11.05.1895

Дочь: Пелешко (Бакута) Матрена Петровна

Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Бакута) Анисия Петровна

Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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