Бакута Петр Сидорович
Место рождения
Дата рождения25.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1856
Отец: Бакута Сидор Саввич
Мать: Евдокия Саввична
Бракосочетание
19.01.1879
Рождение ребёнка
24.11.1880
Дочь: (Бакута) Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Бакута) Харитина Петрова
Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна
Рождение ребёнка
11.05.1895
Дочь: Пелешко (Бакута) Матрена Петровна
Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Бакута) Анисия Петровна
Мать ребёнка: Бакута (Кошова) Вера Герасимовна
Смерть
Неизвестно