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Пелешко Тихон Федорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

15.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1888

Отец: Пелешко Федор Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
22.10.1906

Жена: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.12.1907

Сын: Пелешко Степан Тихонович

Мать ребёнка: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.04.1910

Дочь: (Пелешко) Надежда Тихоновна

Мать ребёнка: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Пелешко Василий Тихонович

Мать ребёнка: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
14.11.1920

Сын: Пелешко Яков Тихонович

Мать ребёнка: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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