Пелешко Тихон Федорович
Место рождения
Дата рождения15.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1888
Отец: Пелешко Федор Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
08.12.1907
Мать ребёнка: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.1910
Дочь: (Пелешко) Надежда Тихоновна
Мать ребёнка: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Пелешко Василий Тихонович
Мать ребёнка: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.1920
Мать ребёнка: Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно