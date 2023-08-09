Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Буряк Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
08.12.1907
Отец ребёнка: Пелешко Тихон Федорович
Рождение ребёнка
26.04.1910
Дочь: Надежда Тихоновна
Отец ребёнка: Пелешко Тихон Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Пелешко Василий Тихонович
Отец ребёнка: Пелешко Тихон Федорович
Рождение ребёнка
14.11.1920
Отец ребёнка: Пелешко Тихон Федорович
Смерть
Неизвестно