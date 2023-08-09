Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Буряк) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Буряк Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Пелешко Тихон Федорович

Рождение ребёнка
08.12.1907

Сын: Пелешко Степан Тихонович

Отец ребёнка: Пелешко Тихон Федорович

Рождение ребёнка
26.04.1910

Дочь: Надежда Тихоновна

Отец ребёнка: Пелешко Тихон Федорович

Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Пелешко Василий Тихонович

Отец ребёнка: Пелешко Тихон Федорович

Рождение ребёнка
14.11.1920

Сын: Пелешко Яков Тихонович

Отец ребёнка: Пелешко Тихон Федорович

Смерть
Неизвестно