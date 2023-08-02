Пелешко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Петр Иванович

Пелешко Петр Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Пелешко Иван Иванович

Мать: Пелешко (Пидварко) Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
10.02.1859

Дочь: Дейнега (Пелешко) Агафия Петровна

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Пелешко Никифор Петрович

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
18.08.1865

Дочь: (Пелешко) Васса Петровна

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пелешко Даниил Петрович

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пелешко Семен Петрович

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
06.06.1874

Дочь: (Пелешко) Акилина Петровна

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
11.08.1875

Сын: Пелешко Федор Петрович

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
08.11.1876

Дочь: Гринь (Пелешко) Матрена Петровна

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: (Пелешко) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Пелешко Соломонида Мартинова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.