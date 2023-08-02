Пелешко Соломонида Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1859
Дочь: Дейнега (Пелешко) Агафия Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1861
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1865
Дочь: (Пелешко) Васса Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1874
Дочь: (Пелешко) Акилина Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1875
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1876
Дочь: Гринь (Пелешко) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: (Пелешко) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович
Смерть
Неизвестно