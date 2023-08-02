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Пелешко Соломонида Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1859

Дочь: Дейнега (Пелешко) Агафия Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Пелешко Никифор Петрович

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1865

Дочь: (Пелешко) Васса Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пелешко Даниил Петрович

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пелешко Семен Петрович

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1874

Дочь: (Пелешко) Акилина Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1875

Сын: Пелешко Федор Петрович

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1876

Дочь: Гринь (Пелешко) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: (Пелешко) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пелешко Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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