Пелешко Никифор Петрович
Место рождения
Дата рождения01.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1861
Рождение ребёнка
19.07.1875
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Бракосочетание
16.01.1880
Жена: Пелешко Анна Саввична
Рождение ребёнка
07.01.1883
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Рождение ребёнка
02.07.1885
Сын: Пелешко Филипп Никифорович
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Рождение ребёнка
14.05.1888
Сын: Пелешко Сидор Никифорович
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Рождение ребёнка
07.12.1890
Дочь: Доминикия Никифоровна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Рождение ребёнка
10.06.1893
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Рождение ребёнка
16.08.1895
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Рождение ребёнка
18.04.1900
Дочь: Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична
Смерть
Неизвестно