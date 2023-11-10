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Пелешко Никифор Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

01.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1861

Отец: Пелешко Петр Иванович

Мать: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
19.07.1875

Сын: Пелешко Илья Никифорович

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Бракосочетание
16.01.1880

Жена: Пелешко Анна Саввична

Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Рождение ребёнка
02.07.1885

Сын: Пелешко Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Пелешко Сидор Никифорович

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Доминикия Никифоровна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Рождение ребёнка
10.06.1893

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Рождение ребёнка
16.08.1895

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Рождение ребёнка
18.04.1900

Дочь: Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Саввична

Смерть
Неизвестно
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