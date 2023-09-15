Пелешко (Горданева) Анна Саввична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти16.03.1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Горянов Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1875
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Бракосочетание
16.01.1880
Рождение ребёнка
07.01.1883
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1885
Сын: Пелешко Филипп Никифорович
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1888
Сын: Пелешко Сидор Никифорович
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1890
Дочь: Доминикия Никифоровна
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1893
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1895
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1900
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович
Смерть
16.03.1921