Пелешко (Горданева) Анна Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Горданева) Анна Саввична

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

16.03.1921

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Горянов Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1875

Сын: Пелешко Илья Никифорович

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Бракосочетание
16.01.1880

Муж: Пелешко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
02.07.1885

Сын: Пелешко Филипп Никифорович

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Пелешко Сидор Никифорович

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Доминикия Никифоровна

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1893

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1895

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1900

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Пелешко Никифор Петрович

Смерть
16.03.1921
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