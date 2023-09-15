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Пелешко Филипп Никифорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

02.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1885

Отец: Пелешко Никифор Петрович

Мать: Пелешко Анна Саввична

Бракосочетание
02.11.1905

Жена: Пелешко Евфросиния Макаровна

Рождение ребёнка
22.09.1906

Дочь: Вера Филипповна

Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна

Рождение ребёнка
03.03.1909

Сын: Пелешко Федот Филиппович

Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна

Рождение ребёнка
05.08.1911

Сын: Пелешко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна

Рождение ребёнка
16.03.1914

Сын: Пелешко Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Пелешко Николай Филиппович

Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пелешко Илья Филиппович

Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна

Смерть
Неизвестно
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