Пелешко Филипп Никифорович
Место рождения
Дата рождения02.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1885
Отец: Пелешко Никифор Петрович
Мать: Пелешко Анна Саввична
Бракосочетание
02.11.1905
Рождение ребёнка
22.09.1906
Дочь: Вера Филипповна
Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна
Рождение ребёнка
03.03.1909
Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна
Рождение ребёнка
05.08.1911
Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна
Рождение ребёнка
16.03.1914
Сын: Пелешко Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Пелешко Николай Филиппович
Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Пелешко Евфросиния Макаровна
Смерть
Неизвестно