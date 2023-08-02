(Пелешко) Вера Филипповна
Место рождения
Дата рождения22.09.1906
Дата смерти04.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1906
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пелешко Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.05.1941
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.08.1992
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область