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(Пелешко) Вера Филипповна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

22.09.1906

Дата смерти

04.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1906

Отец: Пелешко Филипп Никифорович

Мать: Пелешко (Макаренко) Евфросиния Макаровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пелешко Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пелешко Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Сын: Пелешко Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.05.1941

Сын: Пелешко Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.08.1992
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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