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Пелешко Василий Иванович
Пелешко Василий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
?.05.2008
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Пелешко) Вера Филипповна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать:
Вера Филипповна
Смерть
?.05.2008
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