Пелешко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

?.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: Вера Филипповна

Смерть
?.05.2008