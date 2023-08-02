Пелешко (Макаренко) Евфросиния Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Макаренко) Евфросиния Макаровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 26.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.09.1886

Отец: Макаренко Макарий Евфимов

Мать: Александра Дмитриева

Бракосочетание
02.11.1905

Муж: Пелешко Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
22.09.1906

Дочь: (Пелешко) Вера Филипповна

Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
03.03.1909

Сын: Пелешко Федот Филиппович

Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
05.08.1911

Сын: Пелешко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
16.03.1914

Сын: Пелешко Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Пелешко Николай Филиппович

Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пелешко Илья Филиппович

Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович

Смерть
Неизвестно

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