Пелешко (Макаренко) Евфросиния Макаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.09.1886
Отец: Макаренко Макарий Евфимов
Мать: Александра Дмитриева
Бракосочетание
02.11.1905
Рождение ребёнка
22.09.1906
Дочь: (Пелешко) Вера Филипповна
Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
03.03.1909
Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
05.08.1911
Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
16.03.1914
Сын: Пелешко Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Пелешко Николай Филиппович
Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Пелешко Филипп Никифорович
Смерть
Неизвестно