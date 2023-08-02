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(Пелешко) Мария Никифоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

10.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1893

Отец: Пелешко Никифор Петрович

Мать: Пелешко (Горданева) Анна Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палей / Палько / Григорий Семенович

Рождение ребёнка
17.12.1914

Дочь: (Палей) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Палей / Палько / Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Палей / Палько / Григорий Семенович

Рождение ребёнка
17.12.1923

Дочь: (Палей / Палько /) Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Григорий Семенович

Рождение ребёнка
28.01.1926

Сын: Палько Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Палей / Палько / Григорий Семенович

Рождение ребёнка
01.09.1928

Сын: Палей / Палько / Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Палей / Палько / Григорий Семенович

Рождение ребёнка
20.01.1931

Сын: Палько Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Палей / Палько / Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно

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