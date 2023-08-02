Палей / Палько / Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалей / Палько / Григорий Семенович

Палей / Палько / Григорий Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894

Отец: Палько / Палей / Семен Никифорович

Мать: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пелешко) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
17.12.1914

Дочь: (Палей) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Палей / Палько / Василий Григорьевич

Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
17.12.1923

Дочь: (Палей / Палько /) Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
28.01.1926

Сын: Палько Федор Григорьевич

Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
01.09.1928

Сын: Палей / Палько / Василий Григорьевич

Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
20.01.1931

Сын: Палько Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.