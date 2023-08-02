Палей / Палько / Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения03.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1914
Дочь: (Палей) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Палей / Палько / Василий Григорьевич
Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
17.12.1923
Дочь: (Палей / Палько /) Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
28.01.1926
Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
01.09.1928
Сын: Палей / Палько / Василий Григорьевич
Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
20.01.1931
Сын: Палько Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: (Пелешко) Мария Никифоровна
Смерть
Неизвестно