Палько / Палей / Семен Никифорович
Место рождения
Дата рождения19.12.1851
Дата смерти19.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Палий Никифор Герасимович
Мать: ?
Сын: Палей / Палько / Роман Семенович
Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна
Дочь: (Палей) Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна
Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна
Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна
Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна
Сын: Палько / Палей / Евгений Семенович
Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна
Дочь: Шаповал (Палей) Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна
Дочь: (Палей) Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна
Сын: Палей / Палько / Григорий Семенович
Мать ребёнка: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна
Сын: Палей / Палько / Федор Семенович
Мать ребёнка: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна
Сын: Палько / Палей / Андрей Семенович
Мать ребёнка: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна
Дочь: Редька (Палько) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна