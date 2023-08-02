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Палько / Палей / Семен Никифорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

19.12.1851

Дата смерти

19.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1851

Отец: Палий Никифор Герасимович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палей Марианна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Палей / Палько / Роман Семенович

Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.01.1884

Дочь: (Палей) Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.12.1885

Сын: Палей Василий Семенович

Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Палей Поликарп Семенович

Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Палько Ефим Семенович

Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Палько / Палей / Евгений Семенович

Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.03.1889

Дочь: Шаповал (Палей) Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Палей) Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Палей Марианна Дмитриевна

Бракосочетание
01.11.1893

Жена: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
03.08.1894

Сын: Палей / Палько / Григорий Семенович

Мать ребёнка: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
06.06.1897

Сын: Палей / Палько / Федор Семенович

Мать ребёнка: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1901

Сын: Палько / Палей / Андрей Семенович

Мать ребёнка: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
01.02.1905

Дочь: Редька (Палько) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна

Смерть
19.05.1919

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