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Палей / Палько / Федор Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

06.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1897

Отец: Палько / Палей / Семен Никифорович

Мать: Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна

Бракосочетание
28.10.1920

Жена: Палько (Рябуха) Александра Иудовна

Рождение ребёнка
10.12.1921

Сын: Палей / Палько / Андрей Федорович

Мать ребёнка: Палько (Рябуха) Александра Иудовна

Рождение ребёнка
16.08.1927

Дочь: (Палей / Палько /) Екатнрина Федоровна

Мать ребёнка: Палько (Рябуха) Александра Иудовна

Смерть
Неизвестно

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