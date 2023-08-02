Палей / Палько / Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения06.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1897
Бракосочетание
28.10.1920
Рождение ребёнка
10.12.1921
Сын: Палей / Палько / Андрей Федорович
Мать ребёнка: Палько (Рябуха) Александра Иудовна
Рождение ребёнка
16.08.1927
Дочь: (Палей / Палько /) Екатнрина Федоровна
Мать ребёнка: Палько (Рябуха) Александра Иудовна
Смерть
Неизвестно