Палько (Рябуха) Александра Иудовна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Рябуха Иуда Артемьевич
Мать: Рябуха Мария Николаевна
Бракосочетание
28.10.1920
Рождение ребёнка
10.12.1921
Сын: Палей / Палько / Андрей Федорович
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федор Семенович
Рождение ребёнка
16.08.1927
Дочь: (Палей / Палько /) Екатнрина Федоровна
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федор Семенович
Смерть
Неизвестно