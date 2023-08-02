Палько (Рябуха) Александра Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палько (Рябуха) Александра Иудовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Рябуха Иуда Артемьевич

Мать: Рябуха Мария Николаевна

Бракосочетание
28.10.1920

Муж: Палей / Палько / Федор Семенович

Рождение ребёнка
10.12.1921

Сын: Палей / Палько / Андрей Федорович

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федор Семенович

Рождение ребёнка
16.08.1927

Дочь: (Палей / Палько /) Екатнрина Федоровна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федор Семенович

Смерть
Неизвестно

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