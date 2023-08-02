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Рябуха Иуда Артемьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Рябуха Артем Герасимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Рябуха Степан Иудович

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рябуха Иван Иудович

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Рябуха) Ксения Иудовна

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Палько (Рябуха) Александра Иудовна

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Рябуха) Нина Иудовна

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: (Рябуха) Мария Иудовна

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1909

Дочь: (Рябуха) Наталья Иудовна

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1914

Дочь: (Рябуха) Екатерина Иудовна

Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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