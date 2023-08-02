Рябуха Иуда Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Рябуха Артем Герасимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рябуха Иван Иудович
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Рябуха) Ксения Иудовна
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Палько (Рябуха) Александра Иудовна
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Рябуха) Нина Иудовна
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: (Рябуха) Мария Иудовна
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1909
Дочь: (Рябуха) Наталья Иудовна
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1914
Дочь: (Рябуха) Екатерина Иудовна
Мать ребёнка: Рябуха Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно