Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Рябуха Иуда Артемьевич

Мать: Рябуха Мария Николаевна

Бракосочетание
03.02.1916

Муж: Пругло Семен Ильич

Рождение ребёнка
15.12.1926

Дочь: (Пругло) Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Ильич

Рождение ребёнка
19.10.1928

Сын: Пругло Григорий Семенович

Отец ребёнка: Пругло Семен Ильич

Смерть
Неизвестно

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