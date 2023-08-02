Пругло Семен Ильич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Пругло Илья Иванович
Бракосочетание
03.02.1916
Рождение ребёнка
15.12.1926
Дочь: (Пругло) Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна
Рождение ребёнка
19.10.1928
Сын: Пругло Григорий Семенович
Мать ребёнка: Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна
Смерть
Неизвестно