Пругло Семен Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Семен Ильич

Пругло Семен Ильич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пругло Илья Иванович

Мать: (Бережная) Евдокия Давидовна

Бракосочетание
03.02.1916

Жена: Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна

Рождение ребёнка
15.12.1926

Дочь: (Пругло) Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна

Рождение ребёнка
19.10.1928

Сын: Пругло Григорий Семенович

Мать ребёнка: Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.