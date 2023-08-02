Пругло Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти12.05.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Пругло) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Дочь: Пелешко (Пругло) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Дочь: Сиденко (Пругло) Мария Ильинична
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Сын: Пругло Семен Ильич
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Сын: Пругло Яков Ильич
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Дочь: (Пругло) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Сын: Пругло Иван Ильич
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Сын: Пругло Георгий Ильич
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Дочь: (Пругло) Анна Ильинична
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна
Дочь: (Пругло) Параскева Ильинична
Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна