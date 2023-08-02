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Пругло Илья Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

12.05.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Пругло Иван Александрович

Мать: Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
24.08.1889

Дочь: (Пругло) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Бракосочетание
06.10.1889

Жена: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелешко (Пругло) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Сиденко (Пругло) Мария Ильинична

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Пругло Семен Ильич

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Пругло Яков Ильич

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
14.01.1902

Дочь: (Пругло) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
24.02.1904

Сын: Пругло Иван Ильич

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Пругло Георгий Ильич

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: (Пругло) Анна Ильинична

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Рождение ребёнка
04.07.1912

Дочь: (Пругло) Параскева Ильинична

Мать ребёнка: (Бережная) Евдокия Давидовна

Смерть
12.05.1922

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