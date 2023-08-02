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Пругло Иван Александрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Пругло Александр Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пругло Илья Иванович

Мать ребёнка: Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Цибулько (Пругло) Улита Ивановна

Мать ребёнка: Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна

Бракосочетание
29.10.1886

Жена: Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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