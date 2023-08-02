Пругло Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Пругло Александр Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Пругло Илья Иванович
Мать ребёнка: Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Цибулько (Пругло) Улита Ивановна
Мать ребёнка: Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна
Бракосочетание
29.10.1886
Смерть
Неизвестно